Воспитанница ДС «Пушкино» получила звание «Мастер спорта России» по джиу-джитсу

сегодня в 11:07

Юная спортсменка из Пушкина Виктория Игнатьева достигла новой вершины в своей карьере — ей присвоено почетное звание «Мастер спорта России» по джиу-джитсу, передает пресс-служба администрации городского округа.

Этот успех — результат упорных тренировок под чутким руководством тренера и наставника Светланы Гранкиной.

Виктория уже успела заявить о себе на национальном уровне, неоднократно поднимаясь на пьедестал Чемпионата России. Ее талант и целеустремленность позволили ей представлять страну на мировых первенствах в Абу-Даби и Астане, где она вошла в пятерку лучших.

Помимо джиу-джитсу Виктория успешно занимается самбо и является кандидатом в мастера спорта. При этом она успевает осваивать и другую, не менее важную сферу — юриспруденцию.

Сейчас она — первокурсница Всероссийского Государственного Университета Юстиции, где изучает «Правоохранительную деятельность» и является старостой группы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.