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В Жуковском воспитанники приняли участие в Первенстве России по го

Воспитанники секции «Игра Го» Цента детского творчества под руководством Натальи Шальневой приняли участие в Первенстве России по го, которое проходило в Коломне, передает пресс-служба администрации городского округа Жуковский.

На соревнованиях юные спортсмены показали высокий уровень мастерства.

В командном Первенстве команда в составе Александр Соков, Абдурахман Сташкевич, Кирилл Левчук и Федоров Бехтерев заняли II место.

В личном зачете в возрастной группе до 9 лет Федор Бехтерев занял 4 место, а Анастасия Сыроежкина в возрастной группе 12 — 15 лет стала бронзовым призером.

Всего в Первенстве России по Го приняло участие 14 юных спортсменов от ЦДТ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.