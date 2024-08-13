Воспитанники ступинской спортшколы выступили за сборную России на первенстве мира

Воспитанники ступинской спортивной школы «Прогресс-Смена» выступили на первенстве мира по рукопашному бою за сборную России. Соревнования прошли в городе Орел, куда съехались более 120 спортсменов из Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Южной Осетии, Греции, Германии, Азербайджана, Китая и России, передает пресс-служба администрации городского округа.

Соревнования проходили среди юношей и девушек в разных весовых категориях и трех возрастных групп: 12-13 лет, 14-15 лет и 16-17 лет.

Представители Ступина Екатерина Кудрявцева и Сергей Калякин, достойно представили Россию и стали победителями в своих категориях. Воспитанников ступинской школы рукопашного боя наградили медалями и дипломами за первое место.

Отдельные слова благодарности звучали в сторону тренера Михаила Александровича Леонидова.

«Я очень рад за наших ребят, которые вышли на такой высокий уровень и получили право защищать честь своей страны, — сказал тренер Михаил Леонидов. — У нас в спортивной школе подрастает новое поколение рукопашников, которым всегда есть на кого равняться. Желаю нашим призерам новых побед и достижений!»

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.