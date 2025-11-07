сегодня в 19:46

Воспитанники СШ «Раменское» завоевали медали на турнире по настольному теннису

Спортсмены отделения адаптивных видов спорта спортивной школы «Раменское» привезли медали с Открытого Всероссийского турнира ВОИ по настольному теннису среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования проходили с 30 октября по 2 ноября в Великом Новгороде и были посвящены памяти Александра Невского, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Наиболее успешно выступил Николай Мартынов, который завоевал золотую медаль в личном первенстве. Также он получил серебряные награды в командных соревнованиях и турнире пар.

Мария Евграфова заняла второе место как в индивидуальном зачете, так и в командном турнире. Владимир Иванов занял достойное 5-е место, а Денис Зайцев стал шестым в командном зачете.

В турнире приняли участие спортсмены из различных регионов России, что делает достижения раменских теннисистов особенно значимыми для развития адаптивного спорта в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.