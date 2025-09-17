В городе Брянск успешно состоялось Первенство Центрального федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек в возрастной категории до 18 лет, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Данные престижные соревнования собрали рекордное количество участников — 592 сильнейших спортсмена из всех регионов ЦФО, что свидетельствует о высоком уровне конкуренции и значимости турнира.

Главной наградой для участников помимо медалей являлись путевки на Первенство России. Право выступить на общероссийском уровне, которое состоится в Тюмени с 21 по 25 октября, завоевали дзюдоисты, поднявшиеся на пьедестал почета.

Воспитанники спортивной школы «Олимп» (г. Фрязино) подтвердили свой статус одних из фаворитов турнира и продемонстрировали блестящий результат. По итогам соревнований команда из Фрязино показала наилучший результат среди всех представленных городов и областей, завоевав шесть медалей различного достоинства.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.