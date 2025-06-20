Воспитанники Семейного центра «Дмитровский» освоили якутский мас-реслинг
Фото - © Центр культурного развития «Подосинковский»
Воспитанники Семейного центра «Дмитровский» освоили якутский мас-реслинг, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Сергей Мережко, тренер спортивного клуба «Медоед» Центра культурного развития «Подосинковский», вместе со своей командой уже не первый год шефствует над воспитанниками Семейного центра «Дмитровский». Эти встречи давно переросли в нечто большее, чем просто тренировки — они стали для ребят источником радости, веры в себя и настоящего спортивного братства.
Последний визит выдался особенно зрелищным: дети с азартом осваивали приемы мас-реслинга — экзотического силового вида спорта, пришедшего к нам из Якутии. Под чутким руководством Мережко и его команды юные спортсмены с восторгом вступали в поединки, проверяя свою силу и ловкость. А в финале каждого ждала заслуженная награда — медали и фирменные футболки «Медоеда».
«Проекты, подобные этому, — яркий пример того, как спорт становится социальным лифтом. Когда дети видят перед собой сильных, добрых и целеустремленных наставников, они сами начинают верить: любые трудности можно преодолеть», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.
Сергей Мережко, чей энтузиазм заряжает энергией даже самых стеснительных ребят, уверен: главное — не просто научить их приёмам борьбы, а зажечь в их сердцах огонь упорства.
Эта встреча вновь доказала: спорт — не только про силу и технику, но и про взаимовыручку, дружбу и умение идти вперед, несмотря ни на что. А значит, впереди у «Медоедов» и их подопечных — новые тренировки, совместные праздники и, конечно, крепкие рукопожатия перед очередным поединком.
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