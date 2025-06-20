Воспитанники Семейного центра «Дмитровский» освоили якутский мас-реслинг

Сергей Мережко, тренер спортивного клуба «Медоед» Центра культурного развития «Подосинковский», вместе со своей командой уже не первый год шефствует над воспитанниками Семейного центра «Дмитровский». Эти встречи давно переросли в нечто большее, чем просто тренировки — они стали для ребят источником радости, веры в себя и настоящего спортивного братства.

Последний визит выдался особенно зрелищным: дети с азартом осваивали приемы мас-реслинга — экзотического силового вида спорта, пришедшего к нам из Якутии. Под чутким руководством Мережко и его команды юные спортсмены с восторгом вступали в поединки, проверяя свою силу и ловкость. А в финале каждого ждала заслуженная награда — медали и фирменные футболки «Медоеда».

«Проекты, подобные этому, — яркий пример того, как спорт становится социальным лифтом. Когда дети видят перед собой сильных, добрых и целеустремленных наставников, они сами начинают верить: любые трудности можно преодолеть», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Сергей Мережко, чей энтузиазм заряжает энергией даже самых стеснительных ребят, уверен: главное — не просто научить их приёмам борьбы, а зажечь в их сердцах огонь упорства.

Эта встреча вновь доказала: спорт — не только про силу и технику, но и про взаимовыручку, дружбу и умение идти вперед, несмотря ни на что. А значит, впереди у «Медоедов» и их подопечных — новые тренировки, совместные праздники и, конечно, крепкие рукопожатия перед очередным поединком.

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