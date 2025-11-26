Воспитанники королевской школы Ушу стали лучшими на всероссийском турнире

сегодня в 12:03

С 21 по 24 ноября Москва стала центром притяжения сильнейших спортсменов нашей страны благодаря всероссийскому турниру «Молодой дракон». В эти дни на арене столичного спортклуба собрались лучшие представители российского ушу, чтобы показать свое мастерство, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Особое внимание заслужили воспитанники Спортивной школы Ушу из города Королева, которые продемонстрировали высокие достижения в соревнованиях по традиционной китайской борьбе саньда. Ребята одерживали победу за победой, поражая зрителей мастерским владением техникой и тактическими приемами древней борьбы.

По итогам турнира золотую медаль завоевал Максим Богатель, который уверенно прошел весь путь до финала и доказал свое право называться лучшим бойцом в своей весовой категории. Заслуженное серебро получил Максим Федоров, показавший высочайший уровень подготовки и достойное спортивное поведение.

Победа королевских ребят подчеркнула высокий уровень подготовки спортсменов к соревнованиям и вовлеченность молодежи в спортивную жизнь города и страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.