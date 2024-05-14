Воспитанники «Интеграла» представили Химки на первенстве по авиамодельному спорту

Воспитанники ДЮТ «Интеграл» представили городской округ Химки на первенстве Московской области по авиамодельному спорту в классе F-9U на базе филиала «Ракетно-космическая техника» МАИ. По итогам соревнований химкинские спортсмены заняли все призовые места. Вместе с химчанами участие в состязаниях приняли 36 участников из 4 муниципалитетов Подмосковья, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Первое место среди юниоров в возрастной категории от 10 до 18 лет занял Владимир Панастян. Серебряная медаль у Дмитрия Лубко, кроме того, он же стал лучшим пилотом соревнований по версии министерства промышленности и торговли РФ. Спортсмену подарили путевки на теплоход, который ходит по Москве-реке. Бронзу на первенстве Подмосковья также взял юный химчанин Владислав Алехин.

«Искренне поздравляю наших спортсменов! Юные химчане — настоящие молодцы, очень достойно отстояли честь нашего округа на региональных соревнованиях! Искренне поздравляю наших спортсменов и желаю достижения новых спортивных высот!» — отметила лидер движения общественной поддержки Мариана Полякова.

Ранее воспитанники ДЮТ «Интеграл» стали участниками выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Вместе с тренерским составом ребята рассказали об обучении в секции спортивного пилотирования дронов и представили учебные летательные аппараты.

Секция дронрейсинга в ДЮТ «Интеграл» стала первой в России и существует уже более 5 лет. В Химках учат не только управлять беспилотниками, но и собирать, конструировать и настраивать их.

Кроме того, отдел БПЛА ДЮТ «Интеграл» сотрудничает с образовательным учреждением Херсонской области. Так, херсонские спортсмены осваивают азы аэродинамики, пилотирования и настройки современных дронов в режиме онлайн. Представители ДЮТ «Интеграл» также оказывают им оперативную методическую и техническую поддержку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.