Воспитанник школы бокса Чехова попал в юниорскую сборную России

В 2021 году 17-летний воспитанник занял второе место на своем дебютном первенстве России, через два года — стал его победителем, а также бронзовым призером мирового первенства.

В этом году парень завоевал золотые медали Кубка России и попал в юниорскую сборную страны.

«Первым моим тренером был дедушка. Он привил мне любовь к этому спорту, поддерживает меня, возит на соревнования. Я занимаюсь боксом уже 7 лет. Родители одобрили мой выбор. Параллельно я учусь в училище олимпийского резерва. Спорт для меня сейчас в приоритете», — отметил Ян Богданов.

Молодой человек занимается в Спортивной школе бокса «Витязь» имени Александра Поветкина г. о. Чехов. Последние пять лет — с 2019 года — боксера тренирует Иван Баланов.

Юноша выполнил нормативы на звание мастера спорта России и подал документы, необходимые для его присвоения.

«У Яна большой потенциал. Он победил на первенстве России 2023 года среди юношей 15-16 лет. В том же году стал бронзовым призёром на первенстве мира, которое прошло в Армении. При этом он боксировал с травмой: как потом выяснилось, была сломана рука, потребовалась серьезная операция. Но Ян, несмотря на эти трудности, всё равно добился высокого результата», — поделился тренер.

Восстановившись после травмы в 2024 году, молодой человек принял участие в международном турнире памяти Николая Никифорова-Денисова в Чите. Там состязались спортсмены из 57 регионов России, а также из Казахстана, Узбекистана и других сильных боксерских держав.

Ян занял первое место. При этом два боя из трех он выиграл досрочно. Спортсмен и его наставник были признаны «Лучшим боксером» и «Лучшим тренером» турнира.

В текущем году спортсмен стал победителем Кубка России, проходившего в Санкт-Петербурге. Параллельно там проходил отбор на следующий год в юниорскую сборную России (юноши 17-18 лет в весовой категории до 92 кг). Ян Богданов попал в основной состав команды.

Сейчас боксер готовится к Кубку мира и мечтает поехать в будущем на Олимпийские игры.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.