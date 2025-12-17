Воспитанник подмосковного реабилитационного отделения выиграл Кубок России

Соревнования проходили в Москве, в знаменитом Универсальном Спортивно-зрелищном комплексе ГЦОЛИФК. Участники демонстрировали свое мастерство в различных дисциплинах боевого искусства Вин Чун.

Получатель услуг отделения «Доверие» социального центра «Королевский» Олег А. стал обладателем двух медалей престижного турнира.

В возрастной категории мальчиков 11—12 лет Олег завоевал серебряную медаль в технике исполнения формы Чам Киу, показывая прекрасное владение стилем. Однако наиболее впечатляющим стал успех в соревновании по свободному поединку Дуи Конг Чой, где талантливый спортсмен уверенно одержал победу и получил золотую награду.

Огромная заслуга принадлежит наставнику чемпиона — опытному тренеру Гречину Артему Сергеевичу, чей профессионализм и преданность делу внесли значительный вклад в успехи Олега.

«Пусть эта победа откроет новые горизонты перед нашим чемпионом и подарит вдохновение для будущих достижений! Мы уверены, что впереди у Олега еще много ярких побед и новых рекордов», — подчеркнула заместитель директора социального центра «Королевский» Наталия Новикова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.