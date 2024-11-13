Воскресенские спортсмены завоевали награды на соревнованиях по каратэ

Воспитанники спортивной школы по единоборствам достойно представили Московскую область и городской округ Воскресенск на Всероссийских соревнованиях по карате киокусинкай «Большое противостояние», которые проходили в Москве. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир собрал на одной площадке множество бойцов со всей страны: более 1 500 человек.

В упорной борьбе спортсмены МБУ ДО «СШ по единоборствам» Владимир Скрипин, Алихан Алиев, Виктория Плаксина и Полина Чайлян заняли третьи места. Другие представители воскресенской школы также достойно выступили в своих категориях.

Атмосфера на мероприятии была напряженной, но в то же время дружелюбной: зрители поддерживали своих фаворитов, а спортсмены выкладывались в каждом бою и проявили невероятную волю к победе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.