Воскресенская спортсменка завоевала бронзовую медаль на Всемирных играх

Воспитанница воскресенской спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам Нина Сердюк, выступая в составе сборной России, завоевала бронзовую медаль на Всемирных играх, проходивших в китайском городе Чэнду. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Именно сегодня в Чэнду состоялись соревнования в женском боевом самбо в весовой категории до 59 кг. Нина уверенно преодолела первые этапы соревнований, одержав победу в первом поединке после напряженного противостояния. Затем, несмотря на сильное сопротивление, добралась до полуфинала, где уступила представительнице Монголии. Соперницей Нины за третье место оказалась самбистка из Белоруссии, обыгравшая спортсменку годом ранее на чемпионате Европы. В этот раз Нина сумела уверенно взять реванш.

Отметим, что Нина Сердюк выступила в историческом для самбо статусе – впервые за 32 года этот вид спорта включен в программу Всемирных игр. В Воскресенске спортсменка тренируется под руководством Марии Бариновой.

В общей сложности участие во Всемирных играх 2025 года в Китае принимают около 4 тыс. атлетов из 117 стран. Соревнования продлятся по 17 августа, всего спортсмены разыграют более 250 комплектов наград в 34 видах спорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.