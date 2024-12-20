Воскресенкие долголеты активно продолжают тренировки по хоккею

Члены и сторонники «Единой России» еженедельно организуют тренировки в рамках местного партпроекта «Хоккейное долголетие». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Воскресенск считается хоккейной столицей Московской области и является одним из немногих городов в РФ, где выросла целая плеяда хоккеистов с мировым именем. Активные долголеты периодически проводят матчи с такими же возрастными игроками из соседних городов. На данный момент в воскресенской команде насчитывается более 30 человек.

«В рамках партийного проекта „Хоккейное долголетие“ посещать занятия могут люди разной физической подготовкой. Спортивные тренеры выбирают программу с учетом возрастных особенностей и состояния здоровья игроков, а также применяют индивидуальный подход к каждому участнику, подбирая для игры соперника с одинаковыми физическими возможностями», — рассказывает руководитель депутатского объединения партии «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Воскресенск Сергей Слепов.

Воскресенские предприятия и предприниматели оказывают большую помощь в развитии спорта нашего округа. На этот раз тренировку представителей старшего поколения посетил директор Воскресенского филиала завода «Технофлекс» Шатмурад Гимранов. Вместе с депутатами местного Совета депутатов он передал два комплекта хоккейных свитеров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.