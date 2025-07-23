Воробьев: сразу 4 спортивных объекта заработают в Подмосковье в этом году

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе завершатся строительство и реконструкция сразу 4 спортивных объектов — ФОКа с бассейном в Лобне, стадиона «Спартак» в Луховицах, спорткомплекса «Старт» в Реутове и ФОКа в Бронницах. Работы идут по президентскому нацпроекту «Семья».

«ФОК с бассейном на улице Ленина в Лобне. Внутри будет бассейн с шестью 25-метровыми дорожками, чаша бассейна для маленьких детей, тренажерный зал, зона для групповых занятий. На прилегающей территории организуем парковку и зоны для отдыха», — рассказал Воробьев в Telegram-канале.

Следующий объект — это стадион «Спартак» на улице Пушкина в Луховицах. Здесь появятся современные беговые дорожки для легкоатлетов, футбольное поле с искусственным покрытием, спортивная площадка, трибуны на 1,5 тыс. человек. По периметру стадиона будут установлены забор и шумозащитные экраны, также обустроят парковку.

«Спортивный комплекс «Старт» на улице Новая в Реутове. Здесь строим трибуны на 1 тыс. человек, обновляем футбольное поле. Организуем спортзалы, раздевалки, кафе, конференц-зал, медблок, гостиничные номера, а на территории — парковку», — добавил губернатор.

И четвертый объект — ФОК на Москворецкой улице в Бронницах с универсальным спортзалом с трибунами на 100 человек, залами для фитнеса и силовой подготовки, эллингом для лодок. Также на территории будут спортивная площадка и зона для занятий физкультурой.