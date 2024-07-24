Воробьев поручил подготовить список строящихся и ремонтируемых спортобъектов

«Вы (Дмитрий Абаренов — ред.) знаете всю географию, поэтому обращаю ваше внимание, что с вашим возвращением в любимое дело — менеджмент спорта, прошу вас подготовить исчерпывающий статус объектов, которые мы реконструируем, капитальный ремонт или строим», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Ранее Воробьев проинспектировал ход капремонта бассейна в Селятино. Он отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал глава региона.