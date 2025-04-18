Воробьев: новую ледовую арену в Воскресенске начнут строить осенью 2025 года

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с известным хоккеистом Валерием Каменским встретился с тренерским составом, с родителями и юными спортсменами, с которыми обсудил строительство нового современного Ледового дворца в Воскресенске. Строительство спортобъекта планируют начать осенью 2025 года, а закончить — в 2028 году, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

«Сегодня в Воскресенске хоккей как никогда популярен, в этой связи осенью мы начнем строить большой современный Дворец спорта на 5,5 тысяч зрителей. Попросили всех, кто разбирается в хоккее, сопровождать этот проект, родителей в том числе. Мы должны за три года построить новую арену, где будут играть ребята и радовать нас своими победами. Был вопрос, где ее построить, поэтому я хочу поблагодарить всех активистов за то, что пришли к общему знаменателю, что место одобрено. Сейчас будем планировать в том числе благоустройство вокруг», — сказал Воробьев.

Современная ледовая арена станет частью крупнейшего спорткомплекса округа «Химик». Территориально она будет располагаться в микрорайоне Новлянский. Площадь новой арены, согласно проекту, будет составлять 60×28 метров, а на трибунах смогут одновременно разместиться 5,5 тысяч человек.

В современном спортивном комплексе будут оборудованы спортивный и тренажерный залы, а также бросковая зона. Юные спортсмены смогут пользоваться залами для сухой разминки, раздевалками, а также кафе, которые расположатся на территории. У тренерского состава и пресс-центра будут свои помещения, а для приезжих спортсменов и прочих гостей будет функционировать гостиница, рассчитанная на 80 мест.

«У нас в Подмосковье 28 детских хоккейных школ. Хочу поблагодарить тренеров — строгих и вместе с тем добрых, профессиональных, которые помогают добиваться таких результатов. Мы выстроили систему, в которой у нас есть молодежные команды — „Атлант“ в Мытищах, СКА „Юниор“ в Красногорске, „Витязь“ в Подольске, „Капитан“ в Ступино, где ребята играют и набираются опыта. Также у нас есть Высшая лига — это „Химик“. И дальше прямая дорога в КХЛ — в „Спартак“, ЦСКА и другие клубы», — добавил Воробьев, отметив, что «Химик» — это важная ступень для молодых ребят, занимающихся хоккеем и мечтающих пробиться в топовые клубы.

Подмосковные звезды

В качестве примера Андрей Воробьев вспомнил об Иване Демидове, который начал спортивный путь в Дмитрове, но теперь играет в НХЛ за «Монреаль». Воспитанник «Атланта» из Мытищ Максим Филимонов в 18 лет стал участником матча звезд КХЛ и теперь планирует подписать контракт со «Спартаком» и играть в КХЛ. Юным подмосковным спортсменам есть на кого равняться. Новая спортивная арена поможет им развить талант и заниматься в качественных современных условиях.

Еще один выпускник «Химика» из Воскресенска Андрей Локтионов добился высоких результатов. Он стал чемпионом мира и обладателем Кубка Стэнли.

Воскресенск является важным спортивным городом Подмосковья. Здесь на протяжении многих лет обучались и достигали побед такие звезды хоккея, как Валерий Зелепукин, Вячеслав Козлов, Игорь Ларионов, Валерий Каменский, а также известные фигуристы Людмила Белоусова и Олег Протопопов, множество других спортсменов.

«Строительство арены — большое событие для города. Здесь каждый житель в той или иной степени связан с хоккеем. Кто-то сам занимался, у кого-то дети, внуки. У нас много олимпийских чемпионов, чемпионов мира. Люди ковали славу не только воскресенского хоккея, но и страны. Очень важно отметить, что к людям прислушались и решили строить арену в новом месте, а этот Дворец („Химик“ – ред.) оставить. Благодаря этому сможем больше тренироваться, например, вводить дополнительные занятия по амплуа — для защитников и нападающих», — поделился тренер хоккейной школы «Химик» Вадим Привалов.

В течение последних 60 лет Ледовый дворец «Химик» является точкой притяжения для спортсменов. В настоящее время в одноименной спортивной школе олимпийского резерва занимаются порядка 500 человек, которые добиваются высоких результатов и стабильно получают награды за свой труд.

СК «Химик»

Однако «Химик» является важной частью жизни не только у молодежи, но и жителей Подмосковья старшего поколения. В рамках губернаторского проекта «Активное долголетие» пенсионеры катаются здесь на коньках и тоже играют в хоккей.

В период с 2022 по 2024 год Дворец спорта обзавелся новыми бортами для катка, улучшил акустическую систему и приобрел современное оборудование для заливки льда. Были выполнены ремонтные работы в разных его частях. Соседняя территория с фонтанами, которая пользуется популярностью у болельщиков в воскресенье, была благоустроена в прошлом году: появились новые качели, лавочки, а также каскадный и сухой фонтаны, было проведено озеленение. Предстоящие планы на 2026–2027 годы включают капитальный ремонт стадиона, который является частью спортивного комплекса «Химик».

«Гриша встал на коньки в 3,5 года, в „Химике“ с 5 лет. У меня и старший ребенок занимался здесь, поэтому он вырос в этой атмосфере, даже не рассматривал другой вид спорта. Очень рады, что построят новую ледовую арену — и место хорошее с точки зрения транспортной развязки, удобно добираться из ближайших городов. Мы с супругом участвовали в голосовании, пытались как-то помочь. Здорово благоустроили территорию здесь, у Дворца. Весной особенно хочется на свежий воздух — отправила ребенка на тренировку и замечательно сидишь, ждешь, можно встретиться с подругой, попить кофе», — рассказала мать юного хоккеиста Рината Кирова.

18 апреля в «Химике» завершился Кубок В.В. Каменского среди подмосковных команд 2016 годов рождения. Воробьев поздравил команду воскресенского «Химика» с победой во время личной встречи.

О планах

Губернатор подчеркнул важность расширения спортивной инфраструктуры, отметив, что это поможет детям добиваться успеха в спорте. Он упомянул, что в регионе уже функционирует 71 ледовый дворец с 87 катками, но на этом регион останавливаться не собирается.

Воробьев напомнил, что в 2024 году в регионе построили три арены с искусственным льдом в Волоколамске, Домодедове и Орехово-Зуеве. Теперь же власти планируют дальнейшее увеличение числа таких объектов. Воробьев сообщил, что следующий год ознаменуется началом крупного инвестиционного проекта на Новой Риге, а также строительством ледовых арен в Истре и Кашире, где ранее ледовые площадки отсутствовали. Также обсуждается возможность постройки Ледового дворца в Сергиевом Посаде, где высокий спрос на хоккейные занятия и нехватка льда.

«Хотел поблагодарить Андрея Юрьевича за ту поддержку, которую он оказывает Воскресенску. Ребятам — пожелать, чтобы мы их увидели в сборной, чтобы защищали флаг нашей Родины и всегда выигрывали. В Воскресенске, наверное, почти каждый играл в хоккей, каждый пробовал, а мамы переживали. Поэтому здесь такая аура, где воспитываются звезды. И спасибо, конечно, за новый каток, который еще больше даст развитие спорту и хоккея в частности в Московской области», — сказал Валерий Каменский.

В 2025 году в рамках нацпроекта «Семья» в Подмосковье будет вестись активная работа по модернизации и созданию 25 новых спортивных объектов. В Лобне и Бронницах откроются два новых физкультурно-оздоровительных комплекса. Также запланирована реконструкция стадиона «Спартак» в Луховицах и спортивного комплекса «Старт» в Реутове, где предусмотрено размещение академии вратарей под руководством Игоря Акинфеева. В Клину предстоит обновление легкоатлетического манежа.