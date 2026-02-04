Воробьев анонсировал сдачу в эксплуатацию стадиона «Старт» в Реутове

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в разговоре с временно исполняющим полномочия главы городского округа Реутов Алексеем Ковязиным отметил, что в 2026 году запланировано сдать в эксплуатацию стадион «Старт» в Реутове, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Реконструкцию объекта планируют завершить в конце 2026 года. Здесь появится футбольное поле с подогревом, что позволит использовать его круглый год. Также откроют новое трехэтажное здание «Академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова».

Губернатор поинтересовался, готов ли Алексей Ковязин принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на пост главы округа, который состоится в Реутове 20 февраля. Врип главы ответил согласием.

«Очень надеемся, что и дальше все, что касается преобразований, госпрограмм в Реутове будет реализовано. В этом году, например, мы должны сдать стадион. Поэтому необходимо контролировать все, что важно жителям. Успехов вам!» — сказал губернатор.

По словам Ковязина, город для него не новый — он живет здесь почти всю жизнь.

«Окончил здесь школу, потом учился в МГТУ им. Баумана, после чего вернулся в Реутов. Работал в команде администрации округа, затем перешел в г. о. Балашиха, где занимал позицию заместителя главы. И в 2023 году снова возвратился на территорию Реутова, и сейчас исполняю обязанности главы», — сказал Ковязин.

Он добавил, что команда муниципалитета проводит большую работу, нет никаких проблем и сложностей — все заряжены и готовы добиваться результата.

Во время рабочей встречи губернатор и врип главы округа обсудили приоритетные задачи, которые стоят перед муниципалитетом — от уборки территории от снега до реализации проектов социальной инфраструктуры. Воробьев поручил Ковязину быть в постоянном контакте с населением.

«В Реутове одна из самых высоких плотностей населения в нашей стране. Поэтому я очень прошу вас регулярно общаться с жителями, чтобы чувствовать их настроение. Очень надеюсь, что вы будете находиться в этой активной коммуникации, знаю, что практикуете выездные администрации», — сказал губернатор.

