Воробьев анонсировал масштабное строительство ледовых площадок в Подмосковье

Детский спорт не ограничивается лишь секциями и занятиями, он — фундамент, на котором строится сила воли, характер, вера в себя. Если хочется, чтобы дети стали сильными, успешными, умели побеждать, необходимо создать для этого все условия. В регионе планируется масштабное строительство ледовых площадок, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По этой причине в регионе поэтапно улучшается спортивная инфраструктура. В Московской области работает 71 ледовый дворец. В них разместились 87 ледовых площадок, отметил губернатор.

В 2024 году запустились арены с искусственным льдом в Орехово-Зуеве, Волоколамске и Домодедове. В ближайшем будущем будет крупное строительство, подчеркнул Воробьев.

«В Воскресенске появится новая арена для «Химика». На Новой Риге стартует крупный инвестпроект. В Истре и Кашире катки появятся впервые. Ведем обсуждение по Сергиеву Посаду — спрос на хоккей у ребят высокий, а льда не хватает», — рассказал губернатор Подмосковья в своем Telegram-канале.

Запланированные проекты — не только лишь стройки. Они станут точкой старта для огромного количества мальчиков и девочек, которые хотят попасть в большой спорт, добавил Воробьев.

В Московской области создана система развития. Есть молодежные команды «Витязь», «Атлант», «Капитан», «СКА Юниор». В них молодые люди готовятся к Высшей лиге, КХЛ.

«Химик» считается одной из важных ступеней для молодых игроков, которые хотят в будущем попасть в «Спартак», ЦСКА и ряд иных топовых клубов.

Результат уже заметен. Например, Иван Демидов, уроженец Сергиева Посада, начал карьеру в Дмитрове. Сейчас он играет в НХЛ за ХК «Монреаль».

Максим Филимонов, стартовавший в «Атланте» в Мытищах, в 18 лет поучаствовал в матче звезд КХЛ. Он собирается заключить договор со «Спартаком» и попасть в КХЛ.

Андрей Локтионов, который стал чемпионом мира и получил Кубок Стэнли, уроженец Воскресенска. Тоже играл за «Химик».

Проекты делают совместно с людьми, которые сами добились звания чемпиона и стали легендами. Значительное внимание развитию хоккея в Московской области уделяет хоккеист Валерий Каменский. 18 апреля он отмечает день рождения.

Воробьев поблагодарил тренеров, родителей, наставников и детей. Последних он назвал бойцами и пообещал, что Подмосковье и в дальнейшем будет вкладываться в спорт.