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Воркаут-площадку по просьбе жителей установили в деревне Городище в Ступине

В деревне Городище городского округа Ступино установили воркаут-площадку. Ранее о благоустройстве места для занятий спортом на свежем воздухе просили администрацию городского округа Ступино местные жители, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«По инициативе жителей мы оборудовали площадку воркаут для детей и подростков, чтобы юные городищенцы занимались полезными вещами, поддерживали физическую форму, росли здоровыми и сильными. Площадка готова, осталось завершить благоустройство прилегающей территории», — сказал Сергей Мужальских, руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия».

По словам главы округа, в деревне проживает порядка 1500 человек. В летнее время число проживающих увеличивается, в том числе за счет ребят, приезжающих на каникулы.

Воркаут площадью 100 кв. м оснащен всем необходимым: турники, брусья, рукоходы, шведские стенки и другие спортивные элементы. Они позволяют выполнять упражнения на силу, выносливость и гибкость. Основание площадки покрыто безопасной резиновой крошкой, которая минимизирует вероятность серьезных повреждений.

На встрече с главой округа жители, представители Общественной палаты также смогли обсудить волнующие их вопросы, касающиеся благоустройства детских игровых площадок, развития предпринимательской деятельности, и другие темы.

В этом году в округе планируется установить 5 детских и 3 воркаут-площадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.