Волонтеры Лобни приняли участие в организации хоккейного турнира

Участники Лобненского отделения «Волонтеры Подмосковья» приняли участие в организации Кубка Александра Овечкина. Это один из самых масштабных детско-юношеских хоккейных турниров в стране. В 2025 году со 2 по 9 августа Кубок прошел в Красногорске и Мытищах в седьмой раз. Всего на турнире собралось 24 команды из 13 регионов России, Минска и Астаны. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

7 и 8 августа активисты из Лобни принимали участие в организации мероприятия: встречали команды, регистрировали участников и полностью координировали происходящее на площадке. Ребята поблагодарили главу городского округа Анну Кротову за предоставление автобуса для поездки на турнир.

В городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию волонтерского движения. Здесь действуют отделения «Волонтеров Подмосковья», «Молодой Гвардии Единой России» и другие организации, участники которых регулярно помогают в проведении различных общественно-значимых мероприятий. Также волонтеры активно участвуют в помощи военнослужащим и их семьям и проводят собственные благотворительные и просветительские акции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.