Волоколамские волейболисты стали призерами «Золотого финала»

В нем приняли участие четыре сильнейшие команды, которые были выявлены по двум отборочным этапам из таких городов как: Можайск, Волоколамск и Наро-Фоминск.

На площадке царила атмосфера здорового соперничества — никто не хотел уступать. Каждая игра была по-своему интересна, непредсказуема и эмоциональна. Наши ребята были настроены по-боевому, показали сплоченность и стремление к победе.

По итогам игр призовые места распределились следующим образом:

1 место — Можайск,

2 место — «Лама» г. Волоколамск;

3 место — «Вымпел» г. Наро-Фоминск;

4 место — «Зодиак» г. Наро-Фоминск.

Наши волейболисты в двух встречах с соперниками из города Наро-Фоминска в упорной борьбе обыграли их со счётом 2:1 по партиям, но уступила команде из города Можайска.

Лучшими игроками «Золотого финала» команды «Лама» стали: Рыжова Анна 2007 г. р., Метлов Захар 2006 г. р., Соколов Степан 2010 г. р. и Шматков Владимир 2011 г. р.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.