Волоколамская команда одержала победу в турнире по футболу

В минувшие выходные в Волоколамске стартовало спортивное соревнование Московской области по футболу сезон 2025, мужчины «В-1». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

На поле встречались две команды — «СШ Гвардия» (Волоколамский муниципальный округ) и «ФСК Салют-М» (Долгопрудный городской округ).

Первый тайм начался с активных действий обеих команд, однако волоколамцы сумели быстро захватить инициативу. Уже на 11-й минуте футболист Илья Ильин забил первый гол, а на 42-й минуте — второй гол.

За время матча волоколамским футболистам удалось забить ещё три гола. Это сделал Виктор Маркин. В свою очередь команда соперников смогла забить лишь один гол в наши ворота.

Теперь в рамках соревнований Московской области по футболу сезон 2025 волоколамких футболистов ждёт игра с футболистами из Клинского городского округа. Она состоится в Солнечногорске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.