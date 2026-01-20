Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» сыграет с «Ленинградкой» 24 января

Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» примет команду «Ленинградка» из Санкт-Петербурга 24 января в матче женской Суперлиги на своем поле, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

Матч 19-го тура женской Суперлиги между «Заречье-Одинцово» и «Ленинградкой» пройдет 24 января в Волейбольном центре Одинцово. Встреча обещает быть напряженной: хозяева занимают третье место в турнирной таблице, а гости из Санкт-Петербурга — пятое.

За восемь туров до плей-офф «Ленинградка» отстает от одинцовской команды на две победы. В первом круге, который состоялся в ноябре прошлого года в Санкт-Петербурге, «Заречье-Одинцово» одержало победу со счетом 3:1.

Болельщиков приглашают поддержать команду 24 января в 19:00 по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 22. Билеты доступны по ссылке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.