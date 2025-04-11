Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» сразится с «Ленинградкой» 13 апреля

Подмосковный волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» 13 апреля сыграет с «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга в рамках серии за бронзовые медали чемпионата России среди женских команд, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Встреча состоится в волейбольном центре города Одинцово в 16:30. Вход для всех зрителей свободный. Подмосковным спортсменкам нужна только победа.

В первом матче «бронзовой» серии «Заречье-Одинцово» на выезде уступило со счетом 3:2, а во второй выездной игре — со счетом 3:1. Команды играют до трех побед. Если волейболисткам из Московской области удастся выиграть 13 апреля, то следующая встреча с соперницами из Санкт-Петербурга пройдет 15 апреля в 19:00 в Одинцове, а затем, в случае благоприятного результата, противостояние снова перенесется в Северную столицу (19 апреля, 17:00).

​Дата и время проведения третьего матча серии: 13 апреля, 16:30.

​Место проведения: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 22, волейбольный центр.

​Игры женской волейбольной Суперлиги проводятся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.