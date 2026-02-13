Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» победил «Корабелку» в Одинцове

Матч прошел на площадке Волейбольного центра Одинцово. Спортсменки «Заречье-Одинцово» уверенно выиграли все три партии у соперниц из Санкт-Петербурга. Следующая игра команды состоится 16 февраля, когда подмосковные волейболистки встретятся с краснодарским «Динамо».

Женский волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» был основан в 1987 году по инициативе директора совхоза «Заречье» Сергея Кушнарева. Первый крупный успех команда одержала в 1995 году, выиграв Кубок России, а в 1996 году дебютировала в Суперлиге.

Каждый матч одинцовских волейболисток продолжает чемпионскую историю клуба.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.