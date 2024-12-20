Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» одержал четвертую подряд победу в чемпионате

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Подмосковный волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» одержал уверенную победу в матче 15 тура женской суперлиги. Эта победа стала четвертой подряд для команды из Московской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В матче 15 тура женской суперлиги по волейболу ВК «Заречье-Одинцово» на домашней площадке встречался с ВК «Динамо-Метар» из Челябинска. Встреча завершилась уверенной победой подмосковного клуба со счетом 3:0 (25:18, 25:21, 25:15).

«Потрясающая домашняя игра против челябинского «Динамо-Метар». Профессионализм и высокий уровень подготовки, а не фарт. Ни единого шанса соперницам не оставили! Умницы, девочки», — прокомментировал депутат Госдумы РФ Сергей Колунов.

Следующий матч для ВК «Заречье-Одинцово» пройдет на выезде и станет заключительным в текущем году. 22 декабря подмосковные волейболистки встретятся с одним из лидеров Суперлиги — калининградским «Локомотивом». Начало матча в 19:00 по московскому времени.

Чемпионат России по волейболу — суперлига проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.