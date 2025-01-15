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Волейбольный клуб из Одинцова 17 января примет московское «Динамо» на своей арене

Подмосковный волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» в рамках 19 тура чемпионата России среди женских команд суперлиги проведет встречу с московским «Динамо». Игра пройдет на домашней площадке команды из Московской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Матч состоится 17 января в Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе, волейбольном центре (г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 22). Начало встречи в 19:00. Вход на трибуны для зрителей свободный.

ВК «Заречье-Одинцово» по итогам 18 туров чемпионата России среди женских команд Суперлиги по волейболу занимает четвертую строчку в турнирной таблице. В активе клуба из Московской области 37 очков (12 побед и 6 поражений). ВК «Динамо» (Москва) является ближайшим преследователем «Заречья-Одинцово». Московский клуб располагается на пятой строчке в турнирной таблице и набрал 33 очка по итогам 18 игр.

Чемпионат России по волейболу — Суперлига проводится в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.