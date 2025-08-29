Волейболистки «Заречья-Одинцово» без поражений преодолели первый круг Кубка Победы

Подмосковная команда «Заречье-Одинцово» одержали три победы подряд в рамках первого круга Кубка Победы по волейболу, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В заключительном матче первого тура подопечные Константина Ушакова выиграли со счетом 3:0 (25:16, 27:25, 25:12) у казанского «Динамо-Ак Барс». Напомним, что ранее спортсменки «Заречья-Одинцово» одолели «Уралочку-НТМК» из Свердловской области — 3:2, а затем «Динамо-Метар» из Челябинска — 3:1.

​Таким образом, команда из Московской области единолично возглавляет группу Б с восемью очками. Второй тур Кубка Победы стартует 12 сентября в Одинцове. В первом матче тура «Заречье-Одинцово» на родной арене встретится с «Уралочкой-НТМК».

​«За последние три дня, которые наша команда провела в Казани на играх Кубка Победы, мы увидели блестящую сыгранность, увидели полную готовность девчонок к сезону 2025/2026, увидели их горящие глаза и желание побеждать. Три первых игры сезона, и все три — победные. Умницы! Так держать! Теперь готовимся ко второму кругу группы Б, который пройдет 12–14 сентября у нас дома, в Одинцово. Поборемся за выход в „Финал Четырех“, — прокомментировал выступление подмосковной команды депутат Госдумы РФ Сергей Колунов.

На Кубке Победы подмосковные спортсменки выступают в новой командной экипировке. К привычным зелено-черно-белым цветам клуба был добавлен розовый как символ женственности. Кроме того, в новой экипировке появились цветочные узоры в русском национальном стиле.

​Кубок Победы по волейболу проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

​Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.