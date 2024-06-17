Волейболистки СШ «Дубна» отличились на детском турнире по пляжному волейболу

15 июня воспитанницы спортивной школы «Дубна» приняли участие в детском турнире по пляжному волейболу Лига Хард, который проходил в поселке Вешки (Мытищи), передает пресс-служба администрации городского округа Дубна.

Юные спортсменки показали впечатляющие результаты:

В категории Лига Хард:

1 место — Никитина Василила и Попкова Елизавета

2 место — Кижаева Василина и Шумейко Василиса

3 место — Кривошеева Софья и Аржанова Амелия

В категории Лига Медиум:

1 место — Никитина Маргарита и Романова Мария

Впереди девушек ждет финал первенства Московской области по пляжному волейболу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям заявил, что в Подмосковье будут наполнять мероприятиями спортивный календарь, крупные мероприятия проводят известные спортсмены. Губернатор также поблагодарил депутата, хоккеиста Вячеслава Фетисова, хоккеиста Александра Овечкина, футболиста Игоря Акинфеева за спортивные проекты, которые проводятся в регионе.

«Вы делаете очень важное дело. Огромное количество ребят общаются, задают вопросы, получают ответы, и согласитесь, это вдохновляет, это позволяет человеку стремиться к чему-то высокому. Одно дело — мечтать, а другое — говорить с тем, кто добился успеха и умеет побеждать», — сказал глава региона.