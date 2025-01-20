Волейболистки Подмосковья стали серебряными призерами этапа Кубка России на снегу

сегодня в 18:36

Волейболистки «Заречья-Одинцово» стали серебряными призерами первого этапа Кубка России на снегу среди женских команд, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финальном матче подмосковные спортсменки Дарья Павлова, Полина Цыганова, Анастасия Барсук и Анастасия Петрова сыграли с командой «Динамо-Татарстан». Встреча завершилась со счетом 1:2 (14:16, 15:9, 8:15) в пользу волейболисток из Казани.

«Под чутким руководством главного тренера Натали Урядовой наши девушки завоевали серебряные медали первого этапа. В финальной игре сражались, боролись, но немного не хватило. Ждем новых побед в следующих этапах», — прокомментировал депутат Государственной думы РФ Сергей Колунов.

Первый этап Кубка России по волейболу на снегу прошел в Республике Татарстан с 17 по 19 января. В соревнованиях приняли участие 25 команд: 13 мужских и 12 женских.Кубок России прошел в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.