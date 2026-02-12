Волейболистки из Одинцовского округа завоевали серебро на первенстве Подмосковья

Юные волейболистки Одинцовского округа заняли второе место в «Финале шести» первенства Московской области среди девушек до 14 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В среду, 11 февраля, завершились финальные игры «Финала шести» детской лиги первенства Московской области 2026 года среди девушек до 14 лет. Команда Одинцовской спортивной школы олимпийского резерва по итогам пяти встреч набрала 12 очков и стала серебряным призером турнира.

В число лучших игроков соревнований вошли представительницы Одинцовского округа: Виктория Давыдова признана лучшим связующим, а Анна Игнатьева — лучшим нападающим.

Победителем турнира стал «Витязь» из Чехова, бронзовые медали завоевала команда «Дубна». Четвертое место заняла команда из Ивантеевки, пятое — «Авангард» из Мытищ, шестое — спортивная школа «Раменское». Специальный приз лучшему игроку сезона среди девушек до 14 лет получила Екатерина Зотова из чеховского «Витязя».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.