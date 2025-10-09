Волейболистки из Московской области стали чемпионками Игр стран СНГ

Подмосковные спортсменки в составе сборной России завоевали золотые награды на соревнованиях по волейболу в рамках III Игр стран СНГ в Азербайджане, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Наталья Скумбина и Мирослава Швыдкина из Одинцовского городского округа сыграли все четыре матча в составе сборной России на Играх стран СНГ. И каждая встреча оказалось победной.

​В первом матче турнира россиянки обыграли сборную Белоруссии со счетом 3:0. Во втором матче группы B сборная нашей страны одолела соперниц из Киргизии — 3:0. С аналогичным счетом завершился и полуфинал со сборной Узбекистана. И в противостоянии за звание чемпионов Игр стран СНГ снова встретились сборные России и Белоруссии. И снова россиянки оказались сильнее. Игра закончилась с результатом 3:0.

Обе подмосковные волейболистки выступают за команду «Заречье-УОР2» из города Одинцово.

​Соревнования по волейболу в рамках III Игр стран СНГ проходили с 29 сентября по 7 октября в городе Гянджа (Азербайджан).

На сегодняшний день в активе спортсменов из Московской области 19 медалей Игр стран СНГ, из которых 12 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые. Ранее представители региона успешно выступили на соревнованиях по бадминтону, карате, боксу, дзюдо, баскетболу, фехтованию и спортивной борьбе.

Подмосковье на Играх представляют 22 спортсмена в девяти соревновательных дисциплинах: греко-римская борьба, дзюдо, фехтование, волейбол, баскетбол, каратэ, тхэквондо, бокс и бадминтон.

​За период проведения Игр будет разыграно 246 комплектов медалей в 23 видах спорта. В этом году для участия в соревнованиях в Азербайджан приехали представители 13 стран мира, причем 5 из них не входят в состав СНГ: Турция, Куба, Кувейт, Пакистан, Оман, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Белоруссия, Азербайджан и Россия. Делегация сборной России одна из самых представительных. В ее состав вошли 263 спортсмена. Больше лишь у хозяев Игр — сборной Азербайджана.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.