Вокалистка из Рузского округа завоевала Гран-при международного конкурса «Города России»

сегодня в 18:12

Масштабное состязание талантливых исполнителей завершилось 16 ноября в Москве. Конкурс был организован при поддержке Министерства обороны РФ совместно с радио «Голоса планеты» и кинокомпанией «Алмаз».

Блестящее выступление Карины Серегиной покорило строгое жюри, в состав которого входили признанные мастера сцены: Ольга Алмазова, Екатерина Лесовая, Виктор Харакидзян, Михаил Барских и Евгения Петенева.

Особое признание получила интерпретация песни «Сто часов счастья», за которую наша землячка была удостоена высшей награды конкурса. Профессиональное жюри единогласно присудило Карине Серегиной Гран-при.

Торжественная церемония награждения состоялась 17 ноября в престижном Концертном зале «Москва». В рамках мероприятия прошла съемка телепремии «Города России», где Карина приняла активное участие.

Главная новость для поклонников творчества Карины — ее выступление в составе праздничного хора будет показано в эфире Первого канала в новогоднюю ночь.

Успех землячки стал значимым событием для всего Рузского муниципального округа. Победа в таком престижном конкурсе подтверждает высокий уровень развития культурной жизни региона.

Творческий путь Карины Серегиной служит примером для молодых исполнителей. Ее достижения вдохновляют новое поколение артистов на покорение профессиональных вершин.

«Поздравляю Карину с заслуженной победой и желаем ей дальнейших творческих успехов и новых достижений на музыкальном поприще!» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.