Военно-спортивная игра «Зарница» прошла в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуевском округе прошла военно-спортивная игра «Зарница» в парке «Дулевский». Участвовать могут жители округа всех возрастов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Игроки оказывали первую помощь раненому, стреляли из пневматической винтовки, одевали противогазы, метали гранаты. Жюри также оценивало физическую и строевую подготовку участников, знание международных визуальных сигналов и условных топографических знаков.

Изначально планировалось, что участвовать в игре будет только молодежь. Но активные долголеты не смогли остаться в стороне. В итоге участие в «Зарница» приняли 4 команды: сборные Орехово-Зуевского техникума, Ликино-Дулевской школы № 5, гуманитарно-педагогического колледжа и клуба «Активное долголетие».

Победителем стала команда Орехово-Зуевского техникума. Всех участников угостили гречневой кашей с тушенкой и чаем из самовара.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.