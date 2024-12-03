Военно-спортивная игра «Отчизны верные сыны» 20-й раз прошла в Ленинском округе

В парке «Апаринки» в Ленинском городском округе в юбилейный, 20-й раз провели военно-спортивную игру «Отчизны верные сыны» между юношескими командами образовательных организаций муниципалитета. Об этом сообщили в пресс-службе главы округа.

«Это мероприятие направлено на патриотическое воспитание молодежи нашего округа, развитие у них выносливости, навыков командного взаимодействия и готовности в будущем защищать свою Родину. Ребята соревнуются в таких дисциплинах, как ориентирование на местности, сборка и разборка автомата, стрельба, преодоление препятствий, оказание первой помощи, перетягивание каната и других», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

В этом году в мероприятии «Отчизны верные сыны» соревновались 14 команд из школ Ленинского округа, колледжа «Московия» и местных военно-патриотических клубов. В общей сложности в игре приняли участие свыше 100 юношей и девушек. На каждом из этапов молодые люди демонстрировали неподдельные эмоции и стремление вырваться вперед. Победу одержали ребята из Видновского художественно-технического лицея.

Организаторами игры по сложившейся традиции выступили сотрудники отдела по работе с молодежью администрации муниципалитета и военно-патриотический клуб Ленинского округа «Застава». Победителям и призерам вручили кубки, медали и дипломы.

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