Военно-патриотический клуб из Ленинского победил на областных соревнованиях

В Подмосковье на базе факультета безопасности жизнедеятельности ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения» прошла ежегодная областная военно-спортивная игра (гонка) «Защитник Отечества». Команда военно-патриотического клуба «Застава», представляющая подмосковный Ленинский городской округ, одержала победу в общекомандном зачете. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Победа начинается задолго до соревнований и является результатом систематической работы с ребятами в таких клубах, как наш. Мы занимаемся военно-прикладными видами спорта на протяжении всего учебного года без перерывов и каникул. Ребята осваивают дисциплины, которые пригодятся им в соревнованиях, проводимых на базах школ и олимпиадах по ОБЖ. Эти областные соревнования — своего рода экзамен, на котором они демонстрируют все навыки, полученные в клубе. В этом году мы обошли 63 команды и стали первыми», — сказал руководитель военно-патриотического клуба «Застава» Владимир Ивлев.

Воспитанникам предстояло продемонстрировать на практике знания и навыки, полученные в ходе подготовки в своих клубах и отрядах. Соревновательная программа включала следующие дисциплины: марш-бросок «Дорога победителей», знание воинских званий ВС РФ, неполная разборка и сборка автомата Калашникова (АК-74), скоростное снаряжение магазина АК-74 учебными патронами, стрельба из различных видов оружия, тестирование по героическим страницам истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., проверка знаний по пожарной безопасности, работа с системами навигации, поиск и применение беспилотных летательных аппаратов.

«Для ребят это серьезное достижение. Быть первыми не только в школе, но и во всей Московской области — это гордость. Они понимают, что добились этого через трудности, и были изначально настроены на победу. Это общая победа для нашего округа», — добавил Владимир Ивлев.

Мероприятие было организовано штабом регионального отделения Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» совместно с ассоциацией педагогов Московской области «Учителя основ безопасности и защиты Родины». В этом году в игре приняли участие около 60 команд со всего Подмосковья, в состав которых вошли подростки в возрасте от 12 до 17 лет.

