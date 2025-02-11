Военно-патриотическая игра «Зарница» прошла в Ленинском округе

Традицию проведения военно-патриотических соревнований для школьников продолжают в Ленинском городском округе. В парке «Апаринки» в Видном прошло очередное мероприятие в духе знаменитой «Зарницы». Об этом сообщили в пресс-службе муниципального образования.

«Организованная нами игра называется „Традиция побеждать“. Она проводится для детей школьного возраста в рамках федерального проекта „Наставник Z“. В ее основе — лазертаг. Это позволяет отработать навыки владения оружием, стрелковую подготовку и тактические действия в группе. Мы видим, насколько это вызывает эмоции у ребят, и каждый раз стараемся насытить игру еще более интересными и современными элементами», — приводятся в сообщении слова инструктора боевой подготовки 47-й гвардейской танковой дивизии, депутата Совета депутатов Ленинского округа Дмитрия Белитского.

Уточняется, что в игре дети взаимодействуют с безопасным световым оружием, но при желании в процессе каждый их них может научиться собирать автомат Калашникова и пистолет Макарова на скорость. Мероприятие адаптировано к разным возрастам и физическим возможностям ребят. Это дает возможность включиться в реализацию проекта практически всем школам. Участие могут принимать как мальчики, так и девочки. Особенно востребовано мероприятие среди ребят, у которые есть опыт в Юнармии и стремление в будущем посвятить себя службе Родине.

В пресс-службе добавили, что мероприятие проходит при поддержке муниципального Совета депутатов, местного отделения всероссийской общественной организации «Боевое Братство», военно-патриотического клуба «Застава» и «Видновского Станичного Казачьего Общества».

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