Военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» прошла в Орехово-Зуевском округе

18 команд из разных уголков Орехово-Зуевского городского округа встретились на военно-патриотической игре «Зарница 2.0». Их главной задачей было пройти все быстро и без ошибок, чтобы обойти соперников, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Среди испытаний были полоса препятствий, огневая и строевая подготовка, оказание первой медицинской помощи, а также тест на знание России.

Участники разделены на две категории: средняя (11-13 лет) и старшая (14-18 лет), в каждой будет выбран победитель. Финалисты будут отстаивать честь округа на региональном чемпионате военно-патриотической игры в сентябре.

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