Военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» прошла в Кашире

Во Дворце спорта «Юбилейный» и на стадионе «Энергетик» проходили командные соревнования участников муниципального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Как отметила главный судья игры, руководитель местного отделения «Движение первых» Ангелина Фетисова, мероприятие в округе состоялось второй раз: в этом году участие приняли 16 команд, а в прошлом году — 6, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Участников «Зарницы 2.0.» по поручению главы городского округа Кашира приветствовал первый заместитель Евгений Тертышников. Он подчеркнул, что история военно-патриотической игры началась в 1964 году, а сейчас она проводится в новом формате. Евгений Сергеевич пожелал командам в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне выступить достойно и справится со всеми задачами, которые им будет ставить жизнь. С напутственными словами к командам также обратились заместитель председателя Совета депутатов городского округа Кашира Игорь Кручинин и руководитель отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции городского округа Кашира Александр Зотов.

Пришли также поддержать участников игры заместитель главы городского округа Кашира Светлана Зосимова, начальник управления образования окружной администрации Владимир Марухин, руководитель местного отделения Комитета семей воинов Отечества Наталья Кульнева, руководитель Каширского отделения Всероссийской организации «Боевое братство» Александр Серяпин, представители общественных организаций округа.

Команды, в каждую из которых вошли 10 человек, прошли 8 этапов, показывая сплоченность и взаимовыручку. Они собирали-разбирали автомат АК-74, шагали строем, метали гранаты, преодолевали полосу препятствий и выполняли другие задания.

Участниками игры были школьники 10 — 17 лет, они выступали в средней и старшей группах. Судьи игры «Зарница 2.0.» определили победителей и призеров. В средней группе 1 место заняла команда «Арсенал» школы № 4, 2 место — «Сокол» школы № 10 и 3 место — «Каширская рать» школы № 3. В старшей группе победила команда «Девяточка» школы № 9, а призерами стали команды «Аляска» школы № 2 (2 место), и «Бастион» школы № 4 (3 место).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.