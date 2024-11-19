сегодня в 16:29

Во Фрязине прошли соревнования по плаванию

В МБУ ДО СШ «Олимп» прошел плавательный турнир, который собрал 101 пловца с подготовкой от юношеских разрядов до мастеров спорта РФ. В соревнованиях приняли участие обучающиеся спортивной школы «Олимп» г. о. Фрязино, а также спортсмены из СК «Варежки» г. о. Щелково, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программу соревнований вошли дистанции 100 метров и 200 метров на спине.

Спортсмены соревновались в 5ти возрастных группах. По итогам плавательного турнира было разыграно 20 комплектов медалей.

Победителями соревнований по плаванию «СПИНИСТ 2024» стали: Надобникова Алиса, Котова Арина, Сахарова София, Фридлянд Марк, Шаймарданов Даниил, Маслов Иван, Яновская Анна, Агафонова Виктория, Кручинина Арина, Веселов Константин, Пация Григорий, Савинцев Владислав, Барабошкина Елизавета, Кинденова Софья, Кручинин Андрей, Павлючко Максим, Ломовская Софья, Попсуев Максим.

Соревнования прошли на высоком профессиональном и техническом уровне. Спортсмены показали на сегодняшний день свою подготовку, многие улучшили свои достижения и выполнили разряды.

По итогам турнира будут сформированы сборные команды юношей и девушек для участия в официальных выездных соревнованиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.