Во Фрязине прошел турнир по плаванию «4 стиля» II этап «День спиниста»

22 ноября в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования спортивной школе «Олимп» городского округа Фрязино прошел второй этап соревнований по плаванию «4 стиля» — «День спиниста». Мероприятие собрало 113 спортсменов различной квалификации — от юношеских разрядов до мастеров спорта России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В турнире приняли участие воспитанники спортивной школы «Олимп» г. о. Фрязино, а также представители спортивного клуба «Стимул» (п. Варежки) и спортсмены городского округа Щелково. Соревновательная программа включала дистанции 100 и 200 метров на спине, которые участники преодолевали в пяти возрастных категориях.

Победителями турнира стали:

Среди девушек: Надобникова Алиса, Трушечкина Ася, Кручинина Арина, Шкандыбина Диана, Майорова Татьяна, Мануйлова Анна, Птичникова Анастасия, Трушечкина Юлия, Лешукова Таисия, Ломовская Ульяна.

Среди юношей: Пация Григорий, Барабошкин Никита, Дудка Иван, Зайцев Константин, Мельников Степан, Веселов Константин, Манохин Тимофей, Попсуев Максим, Маслов Даниил, Власов Даниил, Королев Артем.

Соревнования прошли на высоком организационном уровне, что позволило участникам продемонстрировать свою подготовку. Многие спортсмены показали улучшенные результаты и выполнили нормативы соответствующих разрядов.

По итогам турнира будут сформированы сборные команды юношей и девушек для участия в официальных выездных соревнованиях. Проведение таких мероприятий способствует развитию плавания в городском округе Фрязино и повышению спортивного мастерства молодых спортсменов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.