Внутренний драйв: известные фигуристы рассказали о соревнованиях и творчестве

Фигуристка Жданова: мой партнер «зажигает» только на льду

Чемпионка по танцам на льду Варвара Жданова заявила, что образ покорителя женских сердец у ее партнера Тимура Бабаева-Смирнова появляется только во время выступлений: в обычной жизни он довольно скромен, сообщает RT .

«Появляется внутренний драйв, азарт. Большой стадион, зрители поддерживают, внутри все начинает гореть. Чувствуешь, что готов горы свернуть», — рассказал фигурист о своих ощущениях от выступлений.

По его словам, он всегда любил сцену и выступления на публику. На льду между партнерами нет разногласий: они сразу понимают друг друга с полувзгляда, легко находят компромисс, но ведущая роль, скорее, у Бабаева-Смирнова.

В прошлом сезоне Жданова получила серьезную травму и не могла выходить на лед 8 месяцев, Бабаев-Смирнов смог ее дождаться и не стал менять партнершу, за что фигуристка очень благодарна.

