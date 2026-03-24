Власти обсудили создание базы аэростатов на Борских лугах

сегодня в 15:23

Базу для воздухоплавателей могут создать на территории Борских лугов

В Нижегородской области планируют запустить программу развития спортивного воздухоплавания и открыть профильную школу, а также создать базу аэростатов на Борских лугах, сообщает ИА «Время Н» .

Вопросы развития воздухоплавательного спорта обсудили на выездном заседании комитета Законодательного собрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма.

Председатель региональной Федерации воздухоплавательного спорта, вице-президент Федерации воздухоплавательного спорта РФ Георгий Зименко сообщил, что в области могут разработать профильную программу и открыть школу подготовки спортсменов.

Также планируется проработать предоставление земельного участка на Борских лугах для строительства базы воздухоплавателей и глэмпинга. База станет площадкой для размещения аэростатов, откуда пилоты смогут совершать полеты и оставаться на ночевку. Сейчас аналогичный объект работает в Семеновском округе.

«За счет туристического воздухоплавания сегодня живет спортивное воздухоплавание», — отметил Зименко.

По его словам, на базе каждый вечер будет работать шар на привязи: желающие смогут подняться в воздух и наблюдать за полетами аэростатов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.