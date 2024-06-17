Владимир Волков поздравил спортсмена Люберец с победой на играх БРИКС

«Наш атлет Даниил Вагайцев стал лучшим в соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 102 кг. Его результат по сумме двух упражнений 416 кг. Поздравляем Даниила и его тренеров, болеем дальше за наших», — отметил Волков.

Он напомнил, что на Играх в Казани выступят еще шесть люберецких спортсменов: Евгений Гоман, Виктор Майоров и Мариам Казумян — тренеры и спортсменка спортивного клуба «Кобра» (ушу), Александр Журов, Марина Большакова и Наталия Юрченко — спортсмены и тренер КСК «Каскад» (джигитовка).

Двенадцатого июня в Казани стартовали Игры БРИКС. На соревнования приехали более 4 тысяч спортсменов из 90 стран, чтобы разыграть медали в 27 видах спорта.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям заявил, что в Подмосковье будут наполнять мероприятиями спортивный календарь, крупные мероприятия проводят известные спортсмены. Губернатор также поблагодарил депутата, хоккеиста Вячеслава Фетисова, хоккеиста Александра Овечкина, футболиста Игоря Акинфеева за спортивные проекты, которые проводятся в регионе.

«Вы делаете очень важное дело. Огромное количество ребят общаются, задают вопросы, получают ответы, и согласитесь, это вдохновляет, это позволяет человеку стремиться к чему-то высокому. Одно дело — мечтать, а другое — говорить с тем, кто добился успеха и умеет побеждать», — сказал глава региона.