Владимир Путин наградил паралимпийцев за Игры в Италии

Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград российским паралимпийцам и их наставникам. Церемония вручения прошла по итогам XIV Паралимпийских игр, которые состоялись в Италии.

Награды присуждены за высокие спортивные результаты, а также за проявленные стойкость и волю к победе. Отмечены как спортсмены, так и их тренеры, подготовившие сборную к соревнованиям.

Президент подчеркнул значимость достижений паралимпийцев и их вклад в развитие отечественного спорта.

Сборная РФ заняла 3 место на медальном зачете на Паралимпиаде. На счету у сборной РФ на паралимпиаде оказалось восемь золотых, одна серебряная и три бронзовых медали.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.