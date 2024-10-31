«ВКонтакте»: осенью мужчины возвращаются к тренировкам активнее женщин

Команда «ВКонтакте» провела исследование активности пользователей платформ «VK Тренировки» и «VK Шаги» в течение девяти месяцев 2024 года. Наиболее активными оказались молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, сообщает пресс-служба VK.

Согласно проведенному исследованию, после летних отпусков россияне вновь возвращаются к занятиям спортом. Мужская половина населения демонстрирует более активные тренировки. С февраля по май наблюдалось снижение, после чего последовал постепенный рост. К сентябрю уровень активности почти достиг максимальных значений. В то же время женщины проявляли наибольшую заинтересованность к спорту в июне, в июле их занятия заметно уменьшились, а к концу лета они вновь вернулись к тренировкам.

По данным исследования, на прогулках особенно заметна активность молодежи в возрасте 18-24 лет. В среднем мужчины делают около 4410 шагов в день, тогда как женщины уступают им, совершая примерно 3745 шагов. Кроме того, семейное положение также влияет на уровень активности: женатые и замужние ходят меньше, чем те, кто находится в романтических отношениях, показывая разницу в 8% для мужчин и 17% для женщин.

В ходе исследования проанализирована физическая активность более 13,5 миллиона пользователей VK в 668 городах России и стран СНГ.