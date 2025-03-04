ВК «Заречье-Одинцово» проведет последний матч чемпионата России на домашней арене

Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» проведет матч 26 тура чемпионата России среди женских команд суперлиги на домашней площадке. Игра станет финальной перед стартом серии плей-офф, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Завершающая регулярный этап национального чемпионата встреча пройдет 5 марта в Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе. Перед выходом в плей-офф подмосковным спортсменкам предстоит противостоять нижегородской команде «Спарта». По итогам 25 тура чемпионата России, «Заречье-Одинцово» занимает пятую строчку в турнирной таблице. Клуб из Нижнего Новгорода находится на четырнадцатой позиции.

К серии плей-офф подопечные Константина Ушакова подошли с активом в 47 очков (15 побед и 10 поражений). При этом на четвертой позиции в турнирной таблице находится ВК «Динамо» из Москвы с таким же показателем — 47 очков, но имеющий на две победы больше.

Встреча пройдет по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 22, Волейбольный центр. Начало игры в 19:00.

Чемпионат России по волейболу — Суперлига проводится в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.