сегодня в 13:02

Виталина Гирина из Подмосковья завоевала бронзу на этапе Кубка России по горнолыжному спорту

Спортсменка сборной Московской области Виталина Гирина заняла третье место в слаломе-гиганте на IV этапе Кубка России, который проходит в Красноярске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Мастер спорта Виталина Гирина, представляющая СШОР «Истина» из Истры, стала бронзовым призером IV этапа Кубка России по горнолыжному спорту в дисциплине слалом-гигант среди женщин. Соревнования проходят с 24 по 30 января 2026 года в Красноярске.

По итогам заездов Гирина показала стабильный результат и заняла третье место, пополнив медальную копилку Московской области. Золотую медаль завоевала спортсменка из Мурманской области, серебро досталось представительнице Республики Башкортостан.

Этапы Кубка России проводятся в рамках всероссийского спортивного календаря и соответствуют целям федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.