Фото - © Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России

сегодня в 19:04

Виталий Шаршавин из Подмосковья завоевал бронзу на чемпионате России по лыжному двоеборью

Спортсмен из Подмосковья Виталий Шаршавин занял третье место на чемпионате России по лыжному двоеборью в дисциплине «трамплин К-95, гонка преследования 10 км» в Чайковском, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Виталий Шаршавин, представляющий областной Центр олимпийских видов спорта, стал бронзовым призером чемпионата России по лыжному двоеборью. Соревнования проходят с 9 по 16 февраля 2026 года в городе Чайковский Пермского края.

В дисциплине «трамплин К-95, гонка преследования 10 км» Шаршавин показал уверенный результат и финишировал третьим, уступив победителю 2 минуты 56,6 секунды. Золотую медаль завоевал спортсмен из Нижегородской области с результатом 26 минут 6,4 секунды, серебро досталось участнику из Санкт-Петербурга, отставшему от лидера на 2 минуты 34 секунды.

Чемпионат проводится в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.