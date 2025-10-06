Виктор прокомментировал переход в ЦСКА

Бразильский защитник ЦСКА Жоао Виктор заявил, что «очень счастлив» в стане «армейцев» из-за того, что команда находится на первом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). По словам 27-летнего легионера, он «очень хорошо» чувствует себя в клубе, сообщает Metaratings.ru .

Вместе с тем Виктор признался, что до сих пор адаптируется и привыкает к игре за «красно-синих».

«Я играю ближе к левому флангу, хотя это сторона, на которой я не привык играть. Обычно я играю немного правее, но адаптация в команде идет хорошо», — рассказал футболист.

Жоао Виктор перешел в ЦСКА из бразильского «Васко да Гама» летом 2025 года. За «армейцев» легионер отыграл семь матчей и пока не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Виктора в 5 миллионов евро.

Ранее Жоао Виктора и Алвеса назвали главными приобретениями ЦСКА в рамках летнего трансферного окна.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.